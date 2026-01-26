Apollo Hospitals Enterprise Aktie

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Apollo Hospitals Enterprise öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apollo Hospitals Enterprise öffnet voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 34,06 INR je Aktie gegenüber 25,89 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Apollo Hospitals Enterprise soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,39 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 129,54 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 100,56 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 251,51 Milliarden INR, gegenüber 217,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

