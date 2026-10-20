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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Apollo Hospitals Enterprise zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Apollo Hospitals Enterprise lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 43,36 INR. Dies würde einem Zuwachs von 30,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Apollo Hospitals Enterprise 33,19 INR je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Apollo Hospitals Enterprise in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 74,85 Milliarden INR im Vergleich zu 63,04 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 171,70 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 135,04 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 300,48 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 252,29 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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