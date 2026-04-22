Erste Schätzungen: Apollo Medical legt Quartalsergebnis vor

Apollo Medical veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

11 Analysten schätzen, dass Apollo Medical für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,299 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Apollo Medical im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 951,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 620,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,39 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at