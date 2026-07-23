Apollo Medical Holdings Aktie
WKN DE: A14SUE / ISIN: US03763A2078
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apollo Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Apollo Medical wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten schätzen, dass Apollo Medical für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,336 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 50,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 985,7 Millionen USD gegenüber 654,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,27 USD, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 4,00 Milliarden USD im Vergleich zu 3,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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