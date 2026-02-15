Erste Schätzungen: Apollo Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apollo Medical veröffentlicht voraussichtlich am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,106 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 39,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 930,4 Millionen USD gegenüber 665,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,492 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,16 Milliarden USD, gegenüber 2,03 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at