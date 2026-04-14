Erste Schätzungen: Apotea Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apotea Registered wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,560 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 SEK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent auf 1,91 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,20 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,06 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,20 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at