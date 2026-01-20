Apotea AB Registered Shs Aktie

Apotea AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40WTZ / ISIN: SE0023313762

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Apotea Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Apotea Registered lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,530 SEK gegenüber 0,470 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 10,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,91 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,73 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,48 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,06 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,26 Milliarden SEK, gegenüber 6,54 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

