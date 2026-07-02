Apotea AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40WTZ / ISIN: SE0023313762
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apotea Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Apotea Registered öffnet voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,710 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 SEK je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,01 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 10,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,83 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,71 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,20 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,07 Milliarden SEK, gegenüber 7,20 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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