APPEAR ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41PFT / ISIN: NO0013683821

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: APPEAR ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

APPEAR ASA Registered äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,620 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte APPEAR ASA Registered 0,700 NOK je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll APPEAR ASA Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 193,7 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 5,78 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,02 NOK je Aktie, gegenüber 3,40 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 845,0 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 800,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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