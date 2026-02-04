Appian a Aktie
Erste Schätzungen: Appian A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Appian A wird sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Appian A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,066 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Appian A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 189,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 166,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,530 USD im Vergleich zu -1,260 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 713,4 Millionen USD, gegenüber 617,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
