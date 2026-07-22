Erste Schätzungen: Appian A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Appian A wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass Appian A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,003 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Appian A nach den Prognosen von 5 Analysten 193,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 170,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,985 USD, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 826,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 726,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at