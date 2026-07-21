Apple Hospitality REIT Aktie
WKN DE: A14VYT / ISIN: US03784Y2000
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Apple Hospitality REIT wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,262 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 391,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 384,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,690 USD im Vergleich zu 0,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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