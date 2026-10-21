Apple Hospitality REIT Aktie
WKN DE: A14VYT / ISIN: US03784Y2000
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Apple Hospitality REIT wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Apple Hospitality REIT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,211 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Apple Hospitality REIT 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 381,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Apple Hospitality REIT 373,9 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,719 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,740 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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