Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apple Hospitality REIT stellt voraussichtlich am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,103 USD. Das entspräche einer Verringerung von 20,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 322,6 Millionen USD – ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple Hospitality REIT 333,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,713 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at