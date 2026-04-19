Apple Hospitality REIT Aktie
WKN DE: A14VYT / ISIN: US03784Y2000
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Apple Hospitality REIT präsentiert voraussichtlich am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,110 USD aus. Im letzten Jahr hatte Apple Hospitality REIT einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apple Hospitality REIT in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 325,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 327,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,675 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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