Erste Schätzungen: Apple legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apple wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 33 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,75 Prozent auf 108,85 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 46 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,76 USD, gegenüber 7,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 43 Analysten durchschnittlich auf 478,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 416,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at