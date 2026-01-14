Erste Schätzungen: Apple legt Quartalsergebnis vor

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Apple.

Apple wird sich voraussichtlich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 30 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,67 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 29 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,60 Prozent auf 137,47 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple noch 124,30 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 45 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,46 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 44 Analysten auf durchschnittlich 451,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 416,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

