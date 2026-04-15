Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Analysen im Fokus
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Apple stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Apple wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
32 Analysten schätzen, dass Apple für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 31 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 108,94 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,36 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 47 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,48 USD im Vergleich zu 7,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 45 Analysten durchschnittlich bei 464,47 Milliarden USD, gegenüber 416,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple (dpa-AFX)
|
11.04.26
|Apple-Event WWDC angekündigt: Das wird vom Tech-Konzern jetzt erwartet (finanzen.at)
|
09.04.26
|Apple-Aktie: Mega-Update beim iPhone - historische Änderungen möglich (finanzen.at)
|
08.04.26
|Apple-Zulieferer-Aktien im Aufwind: Falt-iPhone-Fantasie sorgt für Kursgewinne (finanzen.at)
|
07.04.26
|Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.04.26
|Apple-Aktie verkleinert Minus: iPhone Fold kommt wohl doch planmäßig auf den Markt (finanzen.at)