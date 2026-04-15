Erste Schätzungen: Apple stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Apple wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Apple wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

32 Analysten schätzen, dass Apple für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 31 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 108,94 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 47 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,48 USD im Vergleich zu 7,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 45 Analysten durchschnittlich bei 464,47 Milliarden USD, gegenüber 416,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at