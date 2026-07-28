Erste Schätzungen: Applied Aerospace Defense stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Applied Aerospace Defense wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,007 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Applied Aerospace Defense in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 155,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 113,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,160 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 680,1 Millionen USD, gegenüber 498,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at