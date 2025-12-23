Erste Schätzungen: Applied Digital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Applied Digital wird voraussichtlich am 07.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,112 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Applied Digital 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 86,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Applied Digital 63,9 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,435 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 301,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 144,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

