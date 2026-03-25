Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

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25.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Applied Digital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Applied Digital gibt voraussichtlich am 08.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,142 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Applied Digital im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 75,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 42,61 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,488 USD, gegenüber -1,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 340,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 144,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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