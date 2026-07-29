Applied Industrial Technologies Aktie

Applied Industrial Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861210 / ISIN: US03820C1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Applied Industrial Technologies lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Applied Industrial Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,54 Prozent gesteigert.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,71 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 10,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,91 Milliarden USD, gegenüber 4,56 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Applied Industrial Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Applied Industrial Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Applied Industrial Technologies Inc. 289,20 -0,75% Applied Industrial Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinspause hält an: Asiens Börsen uneins
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen