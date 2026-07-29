Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Applied Industrial Technologies lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Applied Industrial Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,54 Prozent gesteigert.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,71 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 10,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,91 Milliarden USD, gegenüber 4,56 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at