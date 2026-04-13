Applied Industrial Technologies Aktie
WKN: 861210 / ISIN: US03820C1053
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies präsentiert Quartalsergebnisse
Applied Industrial Technologies präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten schätzen, dass Applied Industrial Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Applied Industrial Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,66 USD im Vergleich zu 10,12 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 4,87 Milliarden USD, gegenüber 4,56 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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