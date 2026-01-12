Erste Schätzungen: Applied Industrial Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Applied Industrial Technologies wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,49 USD aus. Im letzten Jahr hatte Applied Industrial Technologies einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,67 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 4,86 Milliarden USD, gegenüber 4,56 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at