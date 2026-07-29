Erste Schätzungen: Applied Materials legt Quartalsergebnis vor

Applied Materials öffnet voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

28 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,11 Prozent auf 8,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Applied Materials noch 7,30 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,66 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 33,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at