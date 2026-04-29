Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Applied Materials öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Applied Materials stellt voraussichtlich am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 28 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,67 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Applied Materials 2,63 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 26 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,22 Prozent auf 7,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Applied Materials noch 7,10 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 32 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,07 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,66 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28,37 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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