Erste Schätzungen: Applied Materials verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Applied Materials wird voraussichtlich am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

28 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,21 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 52,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,45 USD je Aktie erzielt worden waren.

Applied Materials soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,87 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 33 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,70 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,66 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,23 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 28,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at