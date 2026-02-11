Applied Optoelectronics Aktie
WKN DE: A1W4EQ / ISIN: US03823U1025
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Applied Optoelectronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Applied Optoelectronics veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,109 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,600 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,92 Prozent auf 132,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Applied Optoelectronics noch 100,3 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,325 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -4,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 452,7 Millionen USD, gegenüber 249,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Optoelectronics Inc
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Applied Optoelectronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Applied Optoelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Applied Optoelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Applied Optoelectronics Inc
Aktien in diesem Artikel
|Applied Optoelectronics Inc
|36,60
|-8,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.