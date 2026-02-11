Erste Schätzungen: Applied Optoelectronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Applied Optoelectronics veröffentlicht voraussichtlich am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,109 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,600 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,92 Prozent auf 132,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Applied Optoelectronics noch 100,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,325 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -4,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 452,7 Millionen USD, gegenüber 249,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

