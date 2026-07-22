Erste Schätzungen: Applied Optoelectronics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Applied Optoelectronics äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Applied Optoelectronics ein EPS von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 85,02 Prozent auf 190,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,640 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,04 Milliarden USD, gegenüber 455,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at