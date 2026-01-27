AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: AppLovin präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AppLovin wird sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,73 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 17,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,61 Milliarden USD gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,40 USD, gegenüber 4,53 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 5,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,71 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
