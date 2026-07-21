Erste Schätzungen: AppLovin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AppLovin veröffentlicht voraussichtlich am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

22 Analysten schätzen, dass AppLovin für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 25 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,94 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 54,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AppLovin einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,22 Milliarden USD, gegenüber 5,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at