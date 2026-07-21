AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: AppLovin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
AppLovin veröffentlicht voraussichtlich am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
22 Analysten schätzen, dass AppLovin für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 25 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,94 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 54,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AppLovin einen Umsatz von 1,26 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,22 Milliarden USD, gegenüber 5,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: AppLovin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
13.07.26
|AppLovin-Aktie unter Druck: BofA warnt vor nachlassendem E-Commerce-Momentum (finanzen.at)
|
13.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt (finanzen.at)