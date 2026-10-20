AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AppLovin zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AppLovin wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll AppLovin im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,08 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 24 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 47,77 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,74 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,04 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,12 Milliarden USD, gegenüber 5,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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