Appotronics a Aktie

Appotronics a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KPA / ISIN: CNE100003MQ0

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Appotronics A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Appotronics A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Appotronics A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,255 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 534,3 Millionen CNY – das wäre ein Abschlag von 23,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 699,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,574 CNY je Aktie, gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,72 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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