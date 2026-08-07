Appotronics a Aktie
WKN DE: A40KPA / ISIN: CNE100003MQ0
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07.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Appotronics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Appotronics A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Appotronics A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 25,00 Prozent auf 375,1 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 500,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,120 CNY im Vergleich zu -0,600 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,48 Milliarden CNY, gegenüber 1,70 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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