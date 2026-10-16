Erste Schätzungen: Appotronics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Appotronics A gibt voraussichtlich am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 35,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 391,7 Millionen CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 254,6 Millionen CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,175 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,600 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,06 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,70 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at