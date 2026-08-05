APT Medica a Aktie

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05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: APT Medical A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

APT Medical A wird voraussichtlich am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,82 CNY aus. Im letzten Jahr hatte APT Medical A einen Gewinn von 1,13 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 21,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 649,5 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei APT Medical A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 788,2 Millionen CNY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,12 CNY, gegenüber 5,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,22 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,56 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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