APT Medica a Aktie

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WKN DE: A3D3JA / ISIN: CNE100004C45

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: APT Medical A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

APT Medical A wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,96 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,41 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 804,0 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 653,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,33 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 5,82 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,25 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,56 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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