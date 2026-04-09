Erste Schätzungen: APT Medical A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

APT Medical A wird voraussichtlich am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 CNY gegenüber 1,30 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 718,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 564,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,33 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,82 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,27 Milliarden CNY, gegenüber 2,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at