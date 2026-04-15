AptarGroup Aktie
WKN: 886413 / ISIN: US0383361039
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AptarGroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AptarGroup wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,15 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,17 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 887,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 955,3 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,89 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,94 Milliarden USD, gegenüber 3,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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