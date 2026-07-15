Erste Schätzungen: AptarGroup öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AptarGroup veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,01 Milliarden USD – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AptarGroup 966,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,89 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,98 Milliarden USD, gegenüber 3,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at