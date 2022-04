Erste Schätzungen: Aptinyx präsentiert Quartalsergebnisse

Aptinyx präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,304 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aptinyx in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 100 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,100 USD, gegenüber -1,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at