Erste Schätzungen: Aptiv legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aptiv wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,03 Milliarden USD – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aptiv 4,83 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 14,20 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 20,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at