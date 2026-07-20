Erste Schätzungen: Aptiv legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aptiv wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,42 USD. Dies würde einer Verringerung von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aptiv 1,80 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,31 Milliarden USD aus – eine Minderung von 36,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aptiv einen Umsatz von 5,21 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,91 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 13,27 Milliarden USD, gegenüber 20,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at