Erste Schätzungen: Aptiv stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aptiv lässt sich voraussichtlich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aptiv die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD gegenüber 1,14 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Aptiv nach den Prognosen von 16 Analysten 5,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,91 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,80 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,96 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,33 Milliarden USD, gegenüber 19,71 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at