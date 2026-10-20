Aptus Value Housing Finance India Aktie
WKN DE: A3CY7E / ISIN: INE852O01025
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aptus Value Housing Finance India legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aptus Value Housing Finance India stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,31 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,96 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,54 INR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Aptus Value Housing Finance India 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,65 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aptus Value Housing Finance India 5,54 Milliarden INR umsetzen können.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,78 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 18,84 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,80 Milliarden INR, gegenüber 22,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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