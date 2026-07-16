Erste Schätzungen: Aptus Value Housing Finance India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aptus Value Housing Finance India veröffentlicht voraussichtlich am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,10 INR gegenüber 4,39 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 15,76 Prozent auf 4,47 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Aptus Value Housing Finance India noch 5,30 Milliarden INR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,80 INR, wohingegen im Vorjahr noch 18,84 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,77 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,44 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at