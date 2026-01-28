AQ Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40CXH / ISIN: SE0022062196
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AQ Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AQ Group Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,87 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,69 SEK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,30 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,43 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,27 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 9,05 Milliarden SEK, gegenüber 8,55 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AQ Group AB Registered Shs
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: AQ Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.10.25
|Ausblick: AQ Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu AQ Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AQ Group AB Registered Shs
|18,44
|6,28%