AQ Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40CXH / ISIN: SE0022062196
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AQ Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
AQ Group Registered wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,81 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,41 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,29 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,15 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,38 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,64 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,07 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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