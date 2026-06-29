AQ Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40CXH / ISIN: SE0022062196

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29.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AQ Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AQ Group Registered äußert sich voraussichtlich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,09 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AQ Group Registered ein EPS von 2,06 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll AQ Group Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,82 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,08 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,38 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,64 Milliarden SEK, gegenüber 9,07 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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