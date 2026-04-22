Aqua America Aktie
WKN DE: A2PZEK / ISIN: US29670G1022
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Aqua America legt Quartalsergebnis vor
Aqua America wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,945 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aqua America einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 782,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aqua America einen Umsatz von 783,6 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,26 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,20 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,45 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,47 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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